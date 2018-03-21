Замбия с форвардом «Спартака-2» Сакалой обыграла Зимбабве 

Замбия обыграла Зимбабве в товарищеском матче. Игровое время завершилось вничью — 2:2, замбийцы были сильнее в серии пенальти — 5:4. В составе сборной Замбии на поле вышел форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала.
В другой встрече ЮАР также по пенальти обыграл Анголу, за которую сыграл экс-защитник «Ростова» Баштуш, ныне защищающий цвета «Лацио».
Товарищеские матчи
Лаос — Камбоджа — 0:1 (0:0)
ЮАР — Ангола — 1:1 (0:1) Пенальти — 7:6 Иордания — Кувейт — 1:0 (1:0)
Замбия — Зимбабве — 2:2 (0:0). Пенальти — 5:4 Ирак — Катар — 2:3 (1:2)
Андорра — Лихтенштейн — 1:0 (1:0)
Мадагаскар — Того — 0:0