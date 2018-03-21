Шоу начал дополнительные тренировки из-за критики Моуринью

Шоу получил предложение от «Челси»

По информации Manchester Evening News, англичанин приступил к дополнительным тренировкам во время международного перерыва.

Отмечается, что причиной тому послужила критика португальского тренера, который заменил Шоу в перерыве матча 1/4 Кубка Англии с «Брайтоном», а после игры заявил, что 22-летний футболист не выполнил его установки.

Как сообщают СМИ, игрок был расстроен этим заявлением и задумался об уходе в другую команду.

Добавим, что защитник перебрался на «Олд Траффорд» в 2014 году из «Саутгемптона» за 27 млн фунтов.