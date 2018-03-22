Бодо Илльгнер: «Тер Штеген для „Барселоны“ не менее важен, чем Месси» 

Знаменитый немецкий вратарь Бодо Илльгнер считает, что вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген без проблем заменит Мануэля Нойера в воротах сборной Германии на чемпионате мира-2018, если последний не успеет восстановиться. Свой последний матч Нойер провел в сентябре 2017 года.
— Если Нойер не восстановится, чего никто не желает, то шансы сборной Германии не будут выглядеть менее оптимистично, — приводит Kicker слова Илльгнера. — Тер Штеген может спокойно заменить Мануэля. Йоахим Лев может положиться на него. В «Барселоне» Марк-Андре считается не менее важным игроком, чем Лионель Месси с точки зрения его полезности для команды.