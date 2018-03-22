Пуйоль: «Тер Штеген находится на одном уровне с Нойером»

"Тер Штеген может заменить Нойера в воротах сборной Германии на мундиале, если это понадобится. Думаю, что он уже находится на одном уровне с Мануэлем. Немцам повезло, что у них такие голкиперы.

Германия не будет испытывать проблемы с позицией вратаря, если Нойер не успеет восстановиться от повреждения к ЧМ-2018", — передает слова Пуйоля Mundo Deportivo.

Ране сообщалось, что Нойер может вернуться на поле в конце апреля.