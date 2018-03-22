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Пуйоль: «Тер Штеген находится на одном уровне с Нойером»
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Пуйоль: «Тер Штеген находится на одном уровне с Нойером» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-защитник сборной Испании Карлес Пуйоль считает, что голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген достиг уровня вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.
"Тер Штеген может заменить Нойера в воротах сборной Германии на мундиале, если это понадобится. Думаю, что он уже находится на одном уровне с Мануэлем. Немцам повезло, что у них такие голкиперы.
Германия не будет испытывать проблемы с позицией вратаря, если Нойер не успеет восстановиться от повреждения к ЧМ-2018", — передает слова Пуйоля Mundo Deportivo.
Ране сообщалось, что Нойер может вернуться на поле в конце апреля.
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