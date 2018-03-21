Ещё
Пуйоль: «Тер Штеген уже достиг уровня Нойера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пуйоль: «Тер Штеген уже достиг уровня Нойера» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль в восторге от игры голкипера каталонской команды Марка-Андре тер Штегена.
"Если возникнет необходимость, тер Штеген сумеет заменить Нойера в воротах сборной Германии на Чемпионате Мира-2018. Я считаю, что тер Штеген уже достиг уровня Нойера. Немцам повезло иметь таких вратарей. У них нет будет проблем с позицией голкипера, если Нойер не успеет восстановиться от травмы. Тер Штеген играет спокойно и всегда принимает правильные решения. Его ждет большое будущее. Он может стать одним из лучших голкиперов в истории", — приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.
Напомним, что Нойер продолжает восстанавливаться после перелома ноги, но может начать тренироваться в апреле.
В этом сезоне 25-летний тер Штеген провел за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах и пропустил 20 голов.
Soccer News: последние новости
Ибрагимовичу грозит дисквалификация за сотрудничество с букмекерами Пять игроков сборной Франции рискуют пропустить матч с Колумбией Маскерано отказывает играть на позиции защитника в сборной Аргентины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой101
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение