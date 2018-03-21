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Британские футболисты нашли способ спастись от отравлений в России
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Британские футболисты нашли способ спастись от отравлений в России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, британские футболисты привезут в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.
Ранее, 21 марта, МИД Великобритании забеспокоилось о безопасности футбольных болельщиков во время предстоящего чемпионата мира. Министерство собирается поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию.
В начале марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна понизит уровень делегации на чемпионате мира. Такое решение было принято после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля веществом, которое якобы разрабатывалось Россией. Москва обвинения в причастности к произошедшему отвергает.
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