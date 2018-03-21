Британские футболисты нашли способ спастись от отравлений в России

Сборная Англии намерена принять ряд мер, чтобы избежать отравления во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, британские футболисты привезут в Россию своих поваров, а также ряд продуктов, таких как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчицу и чай. Отмечается, что все продукты перед приготовлением будут проходить тщательные проверки.

Ранее, 21 марта, МИД Великобритании забеспокоилось о безопасности футбольных болельщиков во время предстоящего чемпионата мира. Министерство собирается поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию.