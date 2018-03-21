«Ювентус» сделал запрос по вратарю «Зари»

Агент Иракли Хведелиани сообщил, что предстоящим летом «Заря» будет готова продать вратаря Андрея Лунина , интерес к которому проявляет «Ювентус».

"Мы получили несколько запросов по Андрею, в том числе от «Зальцбурга» и «Ювентуса», но на данный момент нет ничего конкретного, — заявил Хведелиани. — «Заря» будет готова продать его следующим летом, но если только получит внушительное предложение. Его цена? Минимум шесть миллионов евро".

Зимой 19-летний Лунин был близок к переходу в «Реал Сосьедад», но в итоге испанский клуб отказался от трансфера.

В текущем сезоне Лунин провел за «Зарю» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 голов и сохранил свои ворота «сухими» девять раз.