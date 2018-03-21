Ещё
«Ювентус» сделал запрос по вратарю «Зари»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» сделал запрос по вратарю «Зари» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Агент Иракли Хведелиани сообщил, что предстоящим летом «Заря» будет готова продать вратаря Андрея Лунина, интерес к которому проявляет «Ювентус».
"Мы получили несколько запросов по Андрею, в том числе от «Зальцбурга» и «Ювентуса», но на данный момент нет ничего конкретного, — заявил Хведелиани. — «Заря» будет готова продать его следующим летом, но если только получит внушительное предложение. Его цена? Минимум шесть миллионов евро".
Зимой 19-летний Лунин был близок к переходу в «Реал Сосьедад», но в итоге испанский клуб отказался от трансфера.
В текущем сезоне Лунин провел за «Зарю» 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 38 голов и сохранил свои ворота «сухими» девять раз.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Локомотив" сыграет с "Амкаром" 31 марта, "Ростов" примет ЦСКА 1 апреля Фекир может покинуть "Лион" в конце сезона "Милан" нацелился на хавбека "Реала"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой101
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение