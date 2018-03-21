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Ученица школы №429 победила на окружном этапе эколого-географической олимпиады
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Ученица школы №429 победила на окружном этапе эколого-географической олимпиады 

Управа района Соколиная гора 3 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Победительницей семнадцатой Московской городской эколого-географической олимпиады «Природа России» стала ученица девятого «Б» класса школьного здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д.14.
— Ефремова Наталья, ученица девятого класса, победила на окружном этапе олимпиады и завоевала путевку на выход в финал, — сообщили в школе №429 «Соколиная гора». — На заключительном городском этапе Наталья получила самое большое количество баллов по кабинету «География России» и, согласно мнению экспертов, стала лучшей в этой номинации среди учащихся восьмых-одиннадцатых классов.. Поздравляем Наталью и желаем ей дальнейших побед!
Также представители школы №429 отметили успехи учениц седьмого «А» класса Полины Никитиной и Таи Плескачевой — обе школьницы стали призерами окружного тура.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.
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