Ученица школы №429 победила на окружном этапе эколого-географической олимпиады

Победительницей семнадцатой Московской городской эколого-географической олимпиады «Природа России» стала ученица девятого «Б» класса школьного здания по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д.14.

— Ефремова Наталья, ученица девятого класса, победила на окружном этапе олимпиады и завоевала путевку на выход в финал, — сообщили в школе №429 «Соколиная гора». — На заключительном городском этапе Наталья получила самое большое количество баллов по кабинету «География России» и, согласно мнению экспертов, стала лучшей в этой номинации среди учащихся восьмых-одиннадцатых классов.. Поздравляем Наталью и желаем ей дальнейших побед!

Также представители школы №429 отметили успехи учениц седьмого «А» класса Полины Никитиной и Таи Плескачевой — обе школьницы стали призерами окружного тура.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.