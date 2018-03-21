Роналдо: «Интер» сражался с целой коррумпированной системой"

Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо сказал, что во время выступления в составе «Интера» его команде приходилось бороться с коррумпированной системой. Бразилец вспомнил о знаменитом расследовании «кальчополи», по итогам которого была выявлена коррупционная схема в итальянском футболе. В результате расследования на ряд клубов были наложены санкции, а «Интеру» было присуждено чемпионство-2006, отобранное у «Ювентуса».

— Во время моего выступления в «Интере» мы сражались не только с другими командами, но и со всей коррумпированной системой, — цитирует Calciomercato Роналдо. — Мы узнали это несколько лет спустя, когда некоторые люди сели в тюрьму, а «Ювентус» был отправлен в серию C. Справедливость восторжествовала.

Отметим, что Роналдо, говоря о «Ювентусе», допустил неточность. «Юве» и правда изначально был сослан в серию C. Но после апелляции туринский клуб был переведен в серию B, а в элитный дивизион вернулся уже в следующем сезоне, несмотря на снятие 9 очков.