Ещё
UCI будет бороться с технологическим мошенничеством
Далее:
Читайте также:
Ещё

UCI будет бороться с технологическим мошенничеством 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал методы, которые будет использовать для борьбы с технологическим мошенничеством, а также представил инновационные технологии, которые в настоящее время разрабатываются. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Борьба с технологическим мошенничеством стала центральной темой на Конгрессе UCI 21 сентября 2017 года. В сезоне 2018 года UCI реализует ряд мер, которые охватывают все доступные в настоящее время методы борьбы с мошенниками.
В дополнение к магнитным сканирующим планшетам и тепловизионным камерам, которые уже используются, UCI приобрел мобильный рентгеновский блок, специально разработанный для борьбы с технологическим мошенничеством.
Ранее сообщалось, что в UCI надеются на скорое разрешение вопроса о допинге у британского велогонщика.
Газета.Ru: последние новости
Американская баскетболистка будет вызвана в сборную России Казань примет первенство России по художественной гимнастике Сербский футболист уверен в отличной организации ЧМ-2018 в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой101
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение