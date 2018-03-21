UCI будет бороться с технологическим мошенничеством

Международный союз велосипедистов (UCI) обнародовал методы, которые будет использовать для борьбы с технологическим мошенничеством, а также представил инновационные технологии, которые в настоящее время разрабатываются. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Борьба с технологическим мошенничеством стала центральной темой на Конгрессе UCI 21 сентября 2017 года. В сезоне 2018 года UCI реализует ряд мер, которые охватывают все доступные в настоящее время методы борьбы с мошенниками.

В дополнение к магнитным сканирующим планшетам и тепловизионным камерам, которые уже используются, UCI приобрел мобильный рентгеновский блок, специально разработанный для борьбы с технологическим мошенничеством.

Ранее сообщалось, что в UCI надеются на скорое разрешение вопроса о допинге у британского велогонщика.