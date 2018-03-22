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Дос Сантос — самый переоценённый игрок MLS по версии футболистов лиги
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Дос Сантос — самый переоценённый игрок MLS по версии футболистов лиги 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мексиканский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Джовани дос Сантос занял первое место в опросе среди футболистов MLS, которые выбрали самого переоценённого игрока лиги, сообщает ESPN US.
В опросе, который проводился анонимно последние несколько недель, приняли участие 104 действующих игрока клубов MLS. 11% опрошенных назвали дос Сантоса самым переоценёнными футболистом в MLS. Мексиканец ненамного опередил американского полузащитника «Торонто» Майкла Брэдли (10%).
Самым недооцененным в MLS футболисты назвали полузащитника «Монреаль Импэкт» Игнасио Пьятти.
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