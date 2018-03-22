Мексиканский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Джовани дос Сантос занял первое место в опросе среди футболистов MLS, которые выбрали самого переоценённого игрока лиги, сообщает ESPN US.
В опросе, который проводился анонимно последние несколько недель, приняли участие 104 действующих игрока клубов MLS. 11% опрошенных назвали дос Сантоса самым переоценёнными футболистом в MLS. Мексиканец ненамного опередил американского полузащитника «Торонто» Майкла Брэдли (10%).
Самым недооцененным в MLS футболисты назвали полузащитника «Монреаль Импэкт» Игнасио Пьятти.