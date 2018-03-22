Джан: «Мои игровые качества позволят играть в очень большом клубе уже в следующем сезоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан в конце сезона станет свободным агентом, и, по его словам, готов к игре на самом высоком уровне.

— Конечно, Бундеслига меня заинтересовала бы, почему нет? Хотя, скажу честно, ее уровень немного упал в последнее время. Премьер-лига намного мощнее в финансовом плане. А это очень и очень важно для футболистов.

Я достаточно уверен в себе, чтобы сказать, что мои игровые качества позволят играть в очень большом клубе уже в следующем сезоне, — приводит слова игрока Süddeutsche Zeitung.

24-летний Джан является главной трансферной целью «Ювентуса».