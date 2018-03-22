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Ломаченко–Линарес: в Top Rank рассказали, как удалось договориться с Golden Boy
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Ломаченко–Линарес: в Top Rank рассказали, как удалось договориться с Golden Boy 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Общая цель и понимание того, что на разногласиях не построишь ничего прибыльного, — вот та основа, которая помогла промоутерским компаниям Top Rank и Golden Boy Promotions договориться о проведении мегафайта в лёгком весе между украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО). В интервью BoxingScene об этом рассказал президент Top Rank Тодд Дюбёф.
«Мы с (президентом Golden Boy Promotions) Эриком Гомесом вели переговоры, продвигаясь к заключению сделки, и нас с ним можно назвать единомышленниками. Мы хотим разогнать волну бокса, насколько это возможно, и чтобы потом все мы смогли её оседлать на сёрфборде, — говорит Дюбёф. — Мы объединены желанием сделать большую волну, и вот это — самое главное. Чем больше категория, тем большую выгоду смогут все получить».
Удовлетворение сделкой выразил и глава компании Боб Арум: «Это демонстрирует, что промоутеры и телеканалы, когда они работают на благо каждого, могут достичь очень и очень многого».
Поединок Линарес-Ломаченко за принадлежащий Хорхе титул чемпиона мира WBA состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).
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