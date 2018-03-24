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Палату депутатов Италии возглавил представитель «Движения 5 звезд»
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Палату депутатов Италии возглавил представитель «Движения 5 звезд» 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
РИМ, 24 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Председателем Палаты депутатов нового парламента Италии избран известный член «Движения 5 звезд» Роберто Фико.
Как свидетельствует трансляция заседания в Youtube, представитель «Д5З», получившего на мартовских выборах первое место среди отдельных партий, победил в последнем, четвертом туре голосования в нижней палате парламента.
За него отдали голоса свыше половины из присутствовавших на заседании депутатов. Подсчет голосов продолжается. По последним оценкам, за него проголосовали свыше 450 депутатов из 630 человек в палате.
В пятницу обе палаты новоизбранного итальянского парламента ожидаемо не смогли избрать председателей на своих первых заседаниях.
Роберто Фико родился в Неаполе в 1973 году. Он с отличием закончил университет Триеста по специальности «массовые коммуникации». В Палату депутатов был избран в 2013 году, в парламенте предыдущего созыва возглавлял комиссию по надзору за гостелекомпанией Rai.
Считается одним из лидеров «Движения», представляет его левое крыло.
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