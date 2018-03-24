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Премьер Италии подал в отставку в связи с началом работы парламента нового созыва
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Премьер Италии подал в отставку в связи с началом работы парламента нового созыва 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони подал в отставку с поста главы правительства. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.
Как уточняет агентство, этот шаг формальный, он предусмотрен процедурой, связанной с началом работы парламента нового созыва. Президент республики Серджо Маттарелла должен принять отставку Джентилони со стандартной формулировкой «продолжать выполнять текущие обязанности» до момента формирования нового правительства. В ближайшее время должно быть объявлено о начале соответствующих консультаций. В субботу Сенат и Палата депутатов выбрали председателей, которые первыми должны провести встречи с президентом.
4 марта в Италии состоялись парламентские выборы, наибольшее число голосов на которых набрали правоцентристская коалиция в составе партий «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони и антисистемное «Движение „5 звезд“. При этом ни один из этих блоков не получил парламентского большинства, что представляет основную проблему для дальнейшего формирования правительства.
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