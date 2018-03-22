В ЦСКА состоялось торжественное чествование призеров и участников III зимних Олимпийских игр в Южной Корее

На церемонии чествования спортсменов Николай Панков отметил важность и сложность самого участия в Олимпиаде, а также пожелал дальнейших спортивных успехов, высоких достижений и громких побед.

Сегодня, 21 марта, в ЛФК ЦСКА состоялось торжественное чествование бронзовых призеров и участников III зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

На церемонии чествования спортсменов Николай Панков отметил важность и сложность самого участия в Олимпиаде, а также пожелал дальнейших спортивных успехов, высоких достижений и громких побед.

"Мы все переживали за вас и радовались успехам, самому факту вашего участия в Играх. Слова оценки уже прозвучали из уст президента РФ, верховного главнокомандующего. От имени министра обороны передаю вам слова благодарности за ваши достижения, ваш характер", — сказал Николай Панков.

"Можно без натяжки говорить, что сегодня спорт пытаются политизировать как никогда. Все, что происходит вокруг большого спорта, на мой взгляд, непозволительно. Думаю, вы все это испытали на себе, но если хотите мнение Минобороны России, то все перемелется, все встанет на свои места. Надо потерпеть, стиснуть зубы, вам не привыкать это делать", — подчеркнул заместитель министра обороны Российской Федерации.

Также присвоены очередные воинские звания:

лейтенант — инструктору спортивных команд по зимним видам спорта, бронзовому призеру по лыжным гонкам в спринте и эстафете, сержанту Юлии Белоруковой

сержант — инструктору спортивной команды по конькобежному спорту, младшему сержанту Софье Просвирновой

Бронзовые призеры Олимпиады-2018 — Юлия Белорукова и Наталья Воронина поблагодарили Министерство обороны Российской Федерации за доверие, а также ЦСКА — за поддержку, а также вручили памятный подарок Николаю Панкову — олимпийский талисман.

В завершении мероприятия Юлия Белорукова и Наталья Воронина передали начальнику ЦСКА памятные подарки для коллекции Музея спортивной Славы ЦСКА — лыжи, конек и копию бронзовой медали.