Силкин: визит допинг-офицеров не скажется на подготовке россиян к игре с бразильцами

ТАСС , 22 марта. Визит допинг-офицеров в расположение сборной России по футболу никак не скажется на подготовке команды к товарищескому матчу с бразильцами. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин , чьи слова приводит "Газета.Ru"

Тренировка россиян в среду началась на «Арене-Химки» примерно на час позже запланированного времени из-за визита допинг-офицера. Инспектор начал процедуру в 6:30 утра и осуществил проверку 10 членов российской команды. В результате вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили тренировку из-за того, что не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.

"Визит допинг-офицеров никак не скажется на подготовке сборной России к матчу с бразильцами, — сказал Силкин. — Это обязательная процедура. С другой стороны, необходимо выяснить, почему на эти процедуры было потрачено столько времени. Но такие вещи необходимы, чтобы с нами больше не было никаких казусов в будущем".

Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 19:00 мск.