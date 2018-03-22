Ещё
Силкин: визит допинг-офицеров не скажется на подготовке россиян к игре с бразильцами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Силкин: визит допинг-офицеров не скажется на подготовке россиян к игре с бразильцами 

ТАСС 58 минут назад
ТАСС, 22 марта. Визит допинг-офицеров в расположение сборной России по футболу никак не скажется на подготовке команды к товарищескому матчу с бразильцами. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".
Тренировка россиян в среду началась на «Арене-Химки» примерно на час позже запланированного времени из-за визита допинг-офицера. Инспектор начал процедуру в 6:30 утра и осуществил проверку 10 членов российской команды. В результате вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили тренировку из-за того, что не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.
"Визит допинг-офицеров никак не скажется на подготовке сборной России к матчу с бразильцами, — сказал Силкин. — Это обязательная процедура. С другой стороны, необходимо выяснить, почему на эти процедуры было потрачено столько времени. Но такие вещи необходимы, чтобы с нами больше не было никаких казусов в будущем".
Товарищеский матч Россия — Бразилия пройдет в пятницу в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 19:00 мск.
ТАСС: последние новости
Алиханов: власти региона получат субсидии из центра на содержание стадиона "Калининград" ФИФА ожидает, что "Самара-Арена" будет сдана в эксплуатацию в конце апреля Футболист "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович может быть наказан за рекламу букмекера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой101
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение