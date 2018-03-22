Абросимова считает правильным решение о вызове Фолкнер в сборную России 

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу Светлана Абросимова выразила мнение, что вызов в состав российской команды американской баскетболистки Джамирры Фолкнер является верным решением.
"Я не считаю, что мы ущемляем чьи-то интересы. Наша задача — пробиться на Евробаскет-2019 и удачно там выступить. А конкуренция на позиции разыгрывающего — это очень хорошо, мы долго мечтали об этом. В современном баскетболе уже никто не играет по 40 минут, поэтому времени хватит всем", — цитирует Абросимову газета «Известия».
2 марта 26-летняя американка получила российское гражданство, а затем стала баскетболисткой УГМК.
Ранее сообщалось, что в Российской федерации баскетбола (РФБ) положительно оценили натурализацию легионеров.