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БК «Самара-2» уступил БК «ЦСКА-Юниор» — 76:90
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БК «Самара-2» уступил БК «ЦСКА-Юниор» — 76:90 

Волга Ньюс 47 минут назад
Самарцы с самого начала дали хозяевам разбежаться и разбросаться — и упустили их на все увеличивавшееся расстояние. За три минуты — "-10" — 4:14. Вокруг этой отметки счет и плясал и в первом, и во втором периоде. Несколько раз «Самара-2» приближалась к сопернику на дистанцию в 5-6 очков, но тут же получала ответный удар. Да и козырей у москвичей было побольше: за первую половину матча они попали 6 из 13 трехочковых, самарцы же — только 1 из 9.
После большого перерыва организовать погоню также все не удавалось. Разыгрался Филипп Стойко, набравший за третью десятиминутку 16 очков (из 19-ти общекомандных), но его усилий было слишком мало. Хозяева, по-прежнему отлично бившие издали, вновь убежали далеко вперед, к концу периода доведя свое преимущество до 19 очков. И только после того, как разница достигла 24 очков, самарцы чуть встрепенулись: семиминутный отрезок в конце матча они выиграли 13:3. Но этим лишь подсократили итоговую разницу. 76:90 — прием в столице оказался не самым радушным.
В четверг команды проведут второй матч. Начало — в 13-00, сообщает официальный сайт клуба.
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