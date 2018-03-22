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Коноплянка: «Хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции»
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Коноплянка: «Хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против Саудовской Аравии и Японии.
"Всем хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции, проверить себя на фоне хороших команд. Но то, что мы играем против Японии, мне тоже интересно. То же самое и с Саудовской Аравией. Интересно проверить свои силы с ними.
Я рад находиться в сборной. Если мне дадут шанс выйти на поле, поверьте — для меня это огромное удовольствие, я и всегда буду пользоваться и не буду транжирить", — сказал Коноплянка в эфире телеканала «Футбол 1».
Сборная Украины 23 марта сыграет против Саудовской Аравии, а 27 марта встретится с Японией.
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