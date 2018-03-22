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Почтовые марки в честь зимней Олимпиады-2022 выпущены в золоте и серебне
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Почтовые марки в честь зимней Олимпиады-2022 выпущены в золоте и серебне 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — В пекинском отделении Банка Китая сегодня представили серию почтовых марок в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022, выполненных из чистого золота и серебра.
Уникальные марки одновременно появятся в продаже во всех подразделениях Банка Китая, фирменных магазинах пекинской зимней Олимпиады, фирменных магазинах «Пекин-2022» и почтовых отделениях.
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — В пекинском отделении Банка Китая сегодня представили серию почтовых марок в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022, выполненных из чистого золота и серебра.
Уникальные марки одновременно появятся в продаже во всех подразделениях Банка Китая, фирменных магазинах пекинской зимней Олимпиады, фирменных магазинах «Пекин-2022» и почтовых отделениях.
Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — В пекинском отделении Банка Китая сегодня представили серию почтовых марок в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022, выполненных из чистого золота и серебра.
Уникальные марки одновременно появятся в продаже во всех подразделениях Банка Китая, фирменных магазинах пекинской зимней Олимпиады, фирменных магазинах «Пекин-2022» и почтовых отделениях.
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