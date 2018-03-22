Почтовые марки в честь зимней Олимпиады-2022 выпущены в золоте и серебне

Пекин, 21 марта / Синьхуа / — В пекинском отделении Банка Китая сегодня представили серию почтовых марок в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022, выполненных из чистого золота и серебра.

Уникальные марки одновременно появятся в продаже во всех подразделениях Банка Китая, фирменных магазинах пекинской зимней Олимпиады, фирменных магазинах «Пекин-2022» и почтовых отделениях

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — В пекинском отделении Банка Китая сегодня представили серию почтовых марок в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022, выполненных из чистого золота и серебра.

Уникальные марки одновременно появятся в продаже во всех подразделениях Банка Китая, фирменных магазинах пекинской зимней Олимпиады, фирменных магазинах «Пекин-2022» и почтовых отделениях.

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ — В пекинском отделении Банка Китая сегодня представили серию почтовых марок в честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2022, выполненных из чистого золота и серебра.

Уникальные марки одновременно появятся в продаже во всех подразделениях Банка Китая, фирменных магазинах пекинской зимней Олимпиады, фирменных магазинах «Пекин-2022» и почтовых отделениях.