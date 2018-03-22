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Эксперт: «Вегас» ничего не потерял с уходом Шипачева
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Эксперт: «Вегас» ничего не потерял с уходом Шипачева 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Двукратный призер Олимпийских игр и чемпион мира Алексей Яшин, который также является миноритарным владельцем акций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», прокомментировал ситуацию с уходом российского нападающего Вадима Шипачева из команды.
"Генеральный менеджер делает свою работу так, как он это понимает. Наверняка с основным хозяином «Вегаса» они переговорили, какое решение принять по Шипачеву. Насколько я понимаю, ситуация разрешилась, обе стороны остались довольны. Вадим вернулся туда, куда хотел. Ему очень нравится в России и Петербурге. Лас-Вегас тоже ничего не потерял в плане контракта и денег, поэтому они тоже довольны и двигаются вперед", — цитирует Яшина газета «Известия».
Шипачев подписал контракт с «Вегасом» в мае 2017 года. В составе американской команды он провел три матча, забросив одну шайбу. Затем Шипачев был переведен в фан-клуб «Вегаса», но россиянин отказался за него играть. В связи с этим 29 октября руководство клуба приняло решение отстранить 30-летнего хоккеиста от команды.
9 ноября «Вегас» объявил о расторжении контракта с россиянином, который в итоге вернулся в петербургский СКА.
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