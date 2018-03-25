Букмекеры: «Филадельфия» Проворова не выстоит под напором «Питтсбурга» Малкина

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», который состоится сегодня, 25 марта.

Аналитики не считают фаворитом «Филадельфию». Коэффициент на победу в основное время — 3.10, по итогам всей встречи — 2.35.

Шансы «Питтсбурга» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.00, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.62.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.0.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.60, меньше 5,5 — за 2.40.

Начало матча — в 19:30 мск.