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Букмекеры: «Филадельфия» Проворова не выстоит под напором «Питтсбурга» Малкина
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Букмекеры: «Филадельфия» Проворова не выстоит под напором «Питтсбурга» Малкина 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», который состоится сегодня, 25 марта.
Аналитики не считают фаворитом «Филадельфию». Коэффициент на победу в основное время — 3.10, по итогам всей встречи — 2.35.
Шансы «Питтсбурга» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.00, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.62.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.0.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.60, меньше 5,5 — за 2.40.
Начало матча — в 19:30 мск.
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