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Моуринью и Погба поссорились из-за интервью
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Моуринью и Погба поссорились из-за интервью 

Вести.Ru 2 часа назад
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поссорился с полузащитником своей команды Полем Погба из-за прерванного послематчевого интервью. Моуринью сильно разозлился на игрока и расценил его действия как проявление неуважения.
Инцидент произошел 10 марта после матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «МЮ» и «Ливерпулем» (2:1), сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Mirror. Португальский наставник давал интервью, в этот момент к нему подошел Погба и пожал руку, после чего попытался привлечь тренера к себе.
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