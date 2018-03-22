Моуринью и Погба поссорились из-за интервью 

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поссорился с полузащитником своей команды Полем Погба из-за прерванного послематчевого интервью. Моуринью сильно разозлился на игрока и расценил его действия как проявление неуважения.
Инцидент произошел 10 марта после матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу между «МЮ» и «Ливерпулем» (2:1), сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Mirror. Португальский наставник давал интервью, в этот момент к нему подошел Погба и пожал руку, после чего попытался привлечь тренера к себе.