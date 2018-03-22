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Три лисы устроили скачки на заснеженном батуте в Великобритании. Видео
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Три лисы устроили скачки на заснеженном батуте в Великобритании. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Видеоролик с зимними забавами диких животных, опубликованный в интернете американской телекомпанией ABC news, стремительно набирает популярность в Сети.
На кадрах видно, как три лисицы, пробравшись в частный двор, решили порезвиться на заснеженном батуте. Однако, чем так привлек внимание диких животных акробатический спортивный снаряд, не уточняется.
CAUGHT IN THE ACT: These playful foxes were spotted bouncing around on a snowy trampoline in a British backyard, making the most of the unseasonably wintry weather. https://t.co/1fjuxi3RZ3 pic.twitter.com/z2eOrEyXXA
— ABC News (@ABC) 21 марта 2018 г.
Диким животным явно не хотелось покидать окрестности частных владений и в особенности приглянувшийся им батут. Лисицы решили устроить догонялки прямо на оставленном хозяевами снаряде.
Сообщается, что занимательное видео разместили в сети сами хозяева дома. По их словам, лисы настолько увлеклись, что просто не заметили, как их снимают на камеру.
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