Три лисы устроили скачки на заснеженном батуте в Великобритании. Видео

Видеоролик с зимними забавами диких животных, опубликованный в интернете американской телекомпанией ABC news, стремительно набирает популярность в Сети.

На кадрах видно, как три лисицы, пробравшись в частный двор, решили порезвиться на заснеженном батуте. Однако, чем так привлек внимание диких животных акробатический спортивный снаряд, не уточняется.

CAUGHT IN THE ACT: These playful foxes were spotted bouncing around on a snowy trampoline in a British backyard, making the most of the unseasonably wintry weather. https://t.co/1fjuxi3RZ3 pic.twitter.com/z2eOrEyXXA

— ABC News (@ABC) 21 марта 2018 г.

Диким животным явно не хотелось покидать окрестности частных владений и в особенности приглянувшийся им батут. Лисицы решили устроить догонялки прямо на оставленном хозяевами снаряде.

Сообщается, что занимательное видео разместили в сети сами хозяева дома. По их словам, лисы настолько увлеклись, что просто не заметили, как их снимают на камеру.

На Ямале в вахтовый поселок на берегу Обской губы в Карском море пробрался белый медведь. Хищник разгуливал в городке и пугал местных рабочих, пытаясь забраться в один из вагончиков.