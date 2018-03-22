С апреля в Ростове-на-Дону начнется бесплатная аккредитация такси к ЧМ-2018

В минувшую среду, 21 марта в Ростовской области были утверждены правила аккредитации такси на время проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Документ определяет требования к такси для качественной, безопасной и своевременной перевозке пассажиров в зонах, прилегающих к стадиону, сообщает пресс-служба регионального правительства. Каждое такси должно быть оборудовано кондиционером или системой климат-контроля, а также иметь экологический класс транспортного средства не ниже четвертого и быть желтого или белого цветов. Год выпуска автомобиля не может быть ранее 2014 года. Аккредитация будет бесплатной, никаких госпошлин и других платежей нет. Сроки проведения такой процедуры начнется уже со 2 апреля и продлиться до 15 мая 2018 года.