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С апреля в Ростове-на-Дону начнется бесплатная аккредитация такси к ЧМ-2018
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С апреля в Ростове-на-Дону начнется бесплатная аккредитация такси к ЧМ-2018 

Ростовские Вести 19 минут назад
В минувшую среду, 21 марта в Ростовской области были утверждены правила аккредитации такси на время проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Документ определяет требования к такси для качественной, безопасной и своевременной перевозке пассажиров в зонах, прилегающих к стадиону, сообщает пресс-служба регионального правительства. Каждое такси должно быть оборудовано кондиционером или системой климат-контроля, а также иметь экологический класс транспортного средства не ниже четвертого и быть желтого или белого цветов. Год выпуска автомобиля не может быть ранее 2014 года. Аккредитация будет бесплатной, никаких госпошлин и других платежей нет. Сроки проведения такой процедуры начнется уже со 2 апреля и продлиться до 15 мая 2018 года.
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