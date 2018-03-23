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Марсело, Дани Алвес, Коутиньо, Неймар и Виллиан — в сборной Бразилии Тите
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Марсело, Дани Алвес, Коутиньо, Неймар и Виллиан — в сборной Бразилии Тите 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
А ещё объясняем, кто гарантировал себе путёвку на ЧМ-2018.
Сегодня, 23 марта, сборная Бразилии сыграет в «Лужниках» с россиянами. Для команды Тите (как и для нашей) это последний сбор перед окончательной подготовкой к мундиалю. Скоро станет понятно, кто будет вызван на ЧМ-2018, а кто окажется в стартовом составе. Хотя многие вещи уже очевидны.
Вратари
По словам Тите, два голкипера уже гарантировали себе ещё одну поездку в Россию: Эдерсон («Манчестер Сити») и Алисон («Рома»). Место третьего голкипера пока открыто. Больше всего шансов у Касио («Коринтианс») и Нето («Валенсия»)
Правый защитник
На ЧМ-2018 точно поедет Дани Алвес («ПСЖ»). За второе место бьются Данило («Манчестер Сити») и Фагнер («Коринтианс»). У Данило шансов больше.
Левый защитник
Марсело («Реал») — стартовый состав. Под ним конкурируют Фелипе Луис («Атлетико») и Алекс Сандро («Ювентус»). Поскольку Фелипе Луис получил травму в матче с «Локомотивом», вызов получил Алекс Сандро. Однако во вторник и он получил повреждение в Москве, поэтому пригласили Исмаили («Шахтёр»). На ЧМ-2018, вероятнее всего, поедет Сандро, который восстановится за ближайшую неделю.
Центральные защитники
Маркиньос («ПСЖ») и Миранда («Интер») в основном составе. Тьяго Силва («ПСЖ») тоже едет на ЧМ-2018. Есть одна свободная позиция. Претендуют Жемерсон («Монако»), Жеромел («Гремио»), Родриго Кайо («Сан-Пауло»).
Опорный полузащитник
Каземиро («Реал») — с первых минут на поле. Фернандиньо («Манчестер Сити») — в резерве.
Левый вингер
Неймар («ПСЖ»), само собой. Дугласу Косте («Ювентус») не повезло иметь такого конкурента.
Правый вингер
Коутиньо («Барселона») — первый номер. Виллиан («Челси») — второй.
Центральные полузащитники
Паулиньо («Барселона») и Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань») — основа. За места в заявке на ЧМ-2018 бьются: Дуглас Коста («Ювентус»), Артур («Гремио»), Фред («Шахтёр»), Талиска («Бешикташ»), Жулиано («Фенербахче»), Диего («Фламенго»), Тайсон («Шахтёр»), Луан («Гремио»). Все они претендуют на три свободных места (2 — в центре полузащиты и 1 — на фланге).
Форвард
Габриэл Жезус («Манчестер Сити») — в стартовом составе. Альтернатива — Фирмино («Ливерпуль»). Скорее всего, третьего чистого форварда у Бразилии на ЧМ-2018 не будет.
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