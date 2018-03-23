Марсело, Дани Алвес, Коутиньо, Неймар и Виллиан — в сборной Бразилии Тите

А ещё объясняем, кто гарантировал себе путёвку на ЧМ-2018.

Сегодня, 23 марта, сборная Бразилии сыграет в «Лужниках» с россиянами. Для команды Тите (как и для нашей) это последний сбор перед окончательной подготовкой к мундиалю. Скоро станет понятно, кто будет вызван на ЧМ-2018, а кто окажется в стартовом составе. Хотя многие вещи уже очевидны.

Вратари

По словам Тите, два голкипера уже гарантировали себе ещё одну поездку в Россию: Эдерсон («Манчестер Сити») и Алисон («Рома»). Место третьего голкипера пока открыто. Больше всего шансов у Касио («Коринтианс») и Нето («Валенсия»)

Правый защитник

На ЧМ-2018 точно поедет Дани Алвес («ПСЖ»). За второе место бьются Данило («Манчестер Сити») и Фагнер («Коринтианс»). У Данило шансов больше.

Левый защитник

Марсело ( «Реал» ) — стартовый состав. Под ним конкурируют Фелипе Луис («Атлетико») и Алекс Сандро («Ювентус»). Поскольку Фелипе Луис получил травму в матче с «Локомотивом», вызов получил Алекс Сандро. Однако во вторник и он получил повреждение в Москве, поэтому пригласили Исмаили («Шахтёр»). На ЧМ-2018, вероятнее всего, поедет Сандро, который восстановится за ближайшую неделю.

Центральные защитники

Маркиньос («ПСЖ») и Миранда («Интер») в основном составе. Тьяго Силва («ПСЖ») тоже едет на ЧМ-2018. Есть одна свободная позиция. Претендуют Жемерсон («Монако»), Жеромел («Гремио»), Родриго Кайо («Сан-Пауло»).

Опорный полузащитник

Каземиро («Реал») — с первых минут на поле. Фернандиньо («Манчестер Сити») — в резерве.

Левый вингер

Неймар («ПСЖ»), само собой. Дугласу Косте («Ювентус») не повезло иметь такого конкурента.

Правый вингер

Коутиньо («Барселона») — первый номер. Виллиан («Челси») — второй.

Центральные полузащитники

Паулиньо («Барселона») и Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань») — основа. За места в заявке на ЧМ-2018 бьются: Дуглас Коста («Ювентус»), Артур («Гремио»), Фред («Шахтёр»), Талиска («Бешикташ»), Жулиано («Фенербахче»), Диего («Фламенго»), Тайсон («Шахтёр»), Луан («Гремио»). Все они претендуют на три свободных места (2 — в центре полузащиты и 1 — на фланге).

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