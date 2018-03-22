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Тренер сборной Бразилии следит за бразильцами из РФПЛ
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Тренер сборной Бразилии следит за бразильцами из РФПЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Тренер сборной Бразилии Тите заявил, что вместе с тренерским штабом следит за бразильцами из Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает ТАСС.
"Мы следим за всеми бразильскими футболистами. Тот же Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него прекрасная скорость, у полузащитника Фернандо высокая маневренность на поле.
Педро Роша еще с прошлого года на виду, он может забивать много голов", — сказал Тите.
Ранее Тите выразил надежду на то, что во время контрольного матча Бразилии со сборной России не пойдет снег.
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