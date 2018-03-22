Кенгуру станцевал на поле для гольфа в Квинсленде

Жительница австралийского штата Квинсленд заметила на поле для гольфа танцующего кенгуру. Животное облюбовало флагшток и пыталось ухватить флаг передними лапами, сообщает 360.

Попытки кенгуру добраться до флага действительно напомнили танцевальные движения или битву с воздухом. Беттина Хаммант успела заснять происходящее на видео, прежде чем животное заметило ее и убежало.

Гольфистка отметила, что довольно часто замечает кенгуру на поле, однако с таким затейником сталкивается впервые. Она предположила, что зверь был еще молодым и хотел поиграть.

Ранее сообщалось, что австралиец разнял двух дерущихся кенгуру и отчитал их за неподобающее поведение. Животные затеяли стычку в его дворе, и мужчине пришлось в какой-то момент вмешаться в ситуацию. Как ни странно, внушение подействовало.

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