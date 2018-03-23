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Молодой кенгуру попытался соблазнить флажок на поле для гольфа. Видео
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Молодой кенгуру попытался соблазнить флажок на поле для гольфа. Видео 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Неожиданного внимания со стороны любвеобильного кенгуру удостоился… торчащий из лунки флажок на поле для гольфа в австралийском штате Квинсленд. Место клюшки в руках оказавшего поблизости игрока тут же занял телефон с включенной камерой — столь трогательные ухаживания оказались интересней, чем тренировка.
"Я ударила по мячу и только потом заметила направлявшегося к лунке кенгуру. Что мне оставалось делать? Сделала пару фотографий, но тут поняла, что он собирается проделать что-то странное, так что я нажала на запись", — описала произошедшее 20 марта в городе Тевантин Беттина Хаммант.
Она высказала предположение, что игры с флажком стали для молодого самца своеобразной репетицией перед встречей с самкой, поскольку у кенгуру сейчас наступил брачный период.
Флажок на соблазнительный танец не клюнул, хотя зверю и не дали исполнить его до конца — его спугнул смех женщины, после чего животное покинуло поле.
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