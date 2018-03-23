Германия — Испания. Видеопрогноз Алексея Андронова

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов , специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Германия — Испания. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не менее трех голов.

Всем привет! Мы на YouTube канале «Рейтинга Букмекеров», товарищеские матчи сборных, конец марта, поэтому начинаются конкретные приготовления к чемпионату мира. В частности, я думаю, что каких-то новых вызванных игроков ждать особо не приходится. Если кто-то сейчас не получил вызов, как немец Марко Ройс , то это связано только с его медицинским состоянием. Вряд ли тренер сборной Германии Йоахим Лев будет новых каких-то футболистов привлекать перед чемпионатом мира.

Смотр сил у немцев очень интересный — против сборной Испании. Это два последних чемпиона мира, это команды, которые регулярно играли в высоких стадиях. Германия вообще не допускала осечек, у Испании они случались, но сейчас испанская сборная хочет показать, что она вернулась в настоящий элитный клуб.

Я не думаю, что результат будет самым главным для этого матча. Скорее всего, захотят тренеры попробовать какие-то варианты, просмотреть их. Здесь в этой ситуации мы должны ждать забитых мячей. Помним матч, который Испания сыграла со сборной России, который закончился со счетом 3:3. Я думаю, что ставка на «тотал больше 2,5» в этой встрече будет самой разумной, потому что в товарищеских играть искать возможность выиграть на результате, очень проблематично. За «тотал больше 2,5» платят очень хорошо — 1,96. Такой мой вариант.