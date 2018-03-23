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Спортсменка из САО завоевала медаль на международном турнире «Mad Wave Challenge» по плаванию
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Спортсменка из САО завоевала медаль на международном турнире «Mad Wave Challenge» по плаванию 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Воспитанники «Спортивной школы №70» Москомспорта продемонстрировали отличную подготовку на международном турнире «Mad Wave Challenge» в подмосковной Рузе. Высочайшая конкуренция на «Сумасшедшей волне» ребят из «Молнии» не смутила.
На дистанции 100 метров брассом за лучшие секунды боролась почти сотня спортсменок 2006-2008 г.р. Медаль завоевала Софья Выборнова — она грамотно распределила силы по отрезкам дистанции и взяла серебро.
«Mad Wave Challenge» — это крупнейшие детские соревнования для спортсменов от 9 до 14 лет на территории России и Белоруссии.
За три года проведения турнира в соревнованиях приняли участие более 5000 юных пловцов из таких стран, как Литва, Польша, Молдавия, Украина, Казахстан, Норвегия, Финляндия, Эстония, Филиппины и, конечно, Россия и Беларусь.
Финал соревнований пройдет в Казани с 4 по 6 мая.
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