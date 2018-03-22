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Евгений Коноплянка: «Саудовская Аравия и Япония? Хотелось бы сыграть с Бразилией и Францией»
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Евгений Коноплянка: «Саудовская Аравия и Япония? Хотелось бы сыграть с Бразилией и Францией» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отметил, что ему будет интересно сыграть с Японией и Саудовской Аравией в товарищеских матчах. Несмотря на это, хавбек подчеркнул, что хотел бы встретиться с командами более высокого класса.
— Всем хотелось бы сыграть против Бразилии, Испании или какой-то Франции, проверить себя на фоне хороших команд, — приводит «Трибуна» слова Коноплянки. — Но также интересно сыграть с Японией, впервые с ними буду играть. То же самое и с Саудовской Аравией. Интересно проверить свои силы с ними.
Рад находиться в сборной. Если мне дадут шанс выйти на поле, поверьте — для меня это огромное удовольствие, не буду транжирить этот шанс.
Напомним, в марте с Бразилией и Францией сыграет Россия. Матч против «селесао» состоится 23 марта, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию. Игра с французами пройдет 27 марта.
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