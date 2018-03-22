Маринато Гилерме: Ари хочет играть за Россию!

Напомним, в активе 32-летнего бразильца два матча за сборную России — в 2016 году вратарь «Локомотива» сыграл по тайму в товарищеских встречах с Литвой и Чехией. Уже при Станиславе Черчесове он в прошлом году вошел в заявку на Кубок конфедераций. Да и сейчас Гилерме наверняка был бы в составе на матчи против Бразилии и Франции, если бы не повреждение, из-за которого обладатель паспорта РФ пропустил последние игры «Локо» в РФПЛ и Лиге Европы.

Кстати, уверенное лидерство железнодорожников в чемпионате-2017/18 — во многом заслуга русского бразильца. В нынешнем сезоне в активе Гилерме восемь матчей «на ноль». Хотя из 23 туров премьер-лиги он принял участие лишь в 16.

«ФЕРНАНДИНЬО СПРАШИВАЛ О КОКОРИНЕ»

— Вы пропустили матч РФПЛ против «Урала» и ответную игру 1/8 Лиги Европы с «Атлетико» из-за травмы. Как сейчас себя чувствуете? — Уже хорошо. Тренируюсь в общей группе.

— Не попав в заявку сборной России, вы посетили отель, где в Москве остановилась бразильская команда. Как прошла встреча с соотечественниками? — Замечательно. В нынешней сборной Бразилии есть ребята, с которыми я пересекался в молодежке. Поговорили о жизни, о семьях. Все они обзавелись женами, детьми. Рад был повидать Фернандиньо, за игрой которого за «Манчестер Сити» я не так давно наблюдал воочию, когда посещал Англию.

Понятно, кто заменит в сборной Кокорина. Игрок по фамилии из трех букв

— Обсуждали предстоящий матч в «Лужниках»? — Немного. Бразильцы спрашивали мое мнение о сборной России. Я сказал, что команда у нас очень хорошая. Конечно, слабее, чем у них, но зато уже довольно опытная. В прошлом году мы провели много полезных матчей. На Кубке конфедераций, потом против Испании и Аргентины.

Так что я предупредил соотечественников: легкой прогулки не ждите.

— А они были в курсе серьезных кадровых потерь сборной России? — Знали, что травмировался Кокорин. Лучше всего информирован как раз Фернандиньо. Он ведь играл в «Шахтере» и по-прежнему следит за чемпионатами Украины и России.

Он спросил меня: «Как так получилось с Кокориным?» Я ответил, что Саша порвал «кресты» и, вероятно, пропустит теперь чемпионат мира…

От себя добавлю: для сборной это серьезная потеря. Кокорин — форвард номер один в России. Но, к сожалению, в футболе такое случается. Ничего не поделаешь.

— В какой сборной друзей у вас больше — бразильской или российской? — Везде одинаково много. Что там, что здесь.

Sempre bom rever vocês meus guerreiros! Resenha boa demais! Всегда приятно видеть вас 🇧🇷 Udachi!

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

19 Мар 2018 в 11:47 PDT «ДЕНИСОВ НАВЕРНЯКА ПЕРЕЖИВАЕТ, ЧТО ВНЕ СБОРНОЙ»

— В связи с травмой Кокорина сборная России остро нуждается в нападающих. Ваш одноклубник Ари, который тоже может получить паспорт РФ, пригодился бы на чемпионате мира? — Ари — классный форвард. Он бы здорово помог сборной, если бы его пригласили. Мой товарищ очень хочет сыграть за Россию, мы общались на эту тему. Но, насколько я понимаю, там не все так просто. Паспорт Ари могут оформить через месяц или еще позже. Но, думаю, этот процесс при желании можно ускорить. Все зависит от позиции футбольного руководства и тренерского штаба, разумеется.

— Сами не жалеете, что когда-то стали россиянином? Может, сейчас были бы первым номером в сборной Бразилии… — Я ни о чем не жалею. Последним бразильским голкипером, чье место в составе считалось неприкосновенным, был Жулио Сезар . Но и сейчас в команде есть талантливые ребята — Алиссон и Эдерсон. За ними будущее, а мне уже 32. Я бы все равно скорее был бы третьим номером.

Нет, время, когда Бразилия могла по-настоящему мною заинтересоваться, давно ушло. Я счастлив претендовать на место в сборной России.

— Чего сами ждете от матча Россия — Бразилия? — Вряд ли будет много забитых мячей. Когда российской команде противостоят техничные соперники, им приходится несладко. Наша сборная, имею в виду Россию, играет плотно и не дает развернуться. Думаю, кто-то победит 1:0. Или будет ничья.

— Где собираетесь смотреть игру? — В гостинице в Сочи. Здесь тренируются те игроки «Локомотива», которые не были вызваны в свои сборные.

— Не жалко, что не примете непосредственного участия в такой знаковой для вас игре? — Конечно, было бы круто сыграть за Россию против Бразилии. Но этот микронадрыв в матче с «Атлетико»… К сожалению, после таких повреждений нужна пауза. Даже если бы меня вызвали в сборную, вряд ли выпустили бы на поле.

— А вот Игоря Денисова даже не рассматривают в качестве кандидата в сборную. Он переживает по этому поводу? — Я не знаю. Никогда с ним этого не обсуждал. Но наверняка ему неприятно. Ведь Игорь прекрасно знает, что его уровень мастерства позволяет приносить сборной массу пользы.

Sempre bom rever vocês meus guerreiros! Resenha boa demais! Всегда приятно видеть вас 🇧🇷 Udachi!

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

19 Мар 2018 в 11:47 PDT « СЕМИН — ВОЛЕВОЙ МУЖИК»

— «Локомотив» из-за переноса матча 23-го тура подпустил к себе «Спартак» на расстояние в 5 очков. Правда, по потерянным у вас по-прежнему комфортные «+8». Ощущаете конкуренцию в борьбе за золото? — Конечно. И я бы не говорил только о «Спартаке». Есть еще ЦСКА, который тоже опасен. С другой стороны — все в наших руках. Мы ни от кого не зависим, просто нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче. У «Локомотива» давно не было такого шанса на чемпионство — и мы обязаны этот шанс реализовать.

Юрий Семин: Борьба за медали только началась

— В 2014 году у «Локомотива» при Леониде Кучуке тоже был отрыв, а в результате команда финишировала третьей… — Я бы не проводил параллелей. Тогда очковый задел был меньше, чем сейчас. Да и тренер был другой.

— Вы за 11 лет в «Локомотиве» многих повидали. Чем Юрий Семин отличается? — Юрий Павлович не дает команде расслабиться. Никогда! На следующий день после победы он тут же просит выбросить результат из головы и думать о следующей игре. Классный мужик, волевой. И команде это передается. Уверенности перед заключительными турами сейчас точно больше, чем в 2014-м.

— Часто скучаете по Бразилии? — Иногда вспоминаю. Но я уже привык к России. Не раз говорил, что эта страна — мой второй дом. А с Бразилией связей не теряю. Ко мне регулярно оттуда приезжают друзья, родственники. Да и в «Локомотиве» бразильцы — не редкость. Сейчас вот есть Ари.

НАТУРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРОКИ СБОРНОЙ РОССИИ

Дебют

Матчи

Маринато ГИЛЕРМЕ

26.03.2016

1.06.2016

7.10.2017

7.10.2017

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Маринато ГИЛЕРМЕ

Родился 12 декабря 1985 года в Катагуазисе (штат Минас-Жерайс, Бразилия).

Вратарь. Рост 195 см. Выступал за «Атлетико Паранаэнсе» (2004-2007) и «Локомотив» (2007 — н. в.).

Двукратный победитель Кубка России (2014/15, 2016/17). Бронзовый призер чемпионата России-2013/14.

В 2015 году получил российское гражданство.

За сборную России провел два матча. Входил в заявку команды на Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.