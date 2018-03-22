Эриксен: я могу выиграть трофеи со «шпорами»

Датский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился мыслями о победе в Премьер-лиге.

«Все футболисты хотели бы выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов или Кубок Англии. Я думаю, что большинство футболистов просто хотят выиграть несколько трофеев. Вы можете спросить Каспера Шмейхеля , что он чувствовал после победы в чемпионате Англии с «Лестером». Я думаю, что это было отличное чувство.

Сейчас у «Тоттенхэма» идёт хороший сезон. Да, я могу выиграть трофеи со «шпорами». Сейчас люди смотрят на нас как на кандидатов на титул, тогда как раньше нам приходилось бороться за место в четвёрке или даже в шестёрке. Нам предстоит много построить, чтобы стать претендентами на трофей, но мы на правильном пути», — цитирует Эриксена BT.