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Эриксен: я могу выиграть трофеи со «шпорами»
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Эриксен: я могу выиграть трофеи со «шпорами» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Датский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен поделился мыслями о победе в Премьер-лиге.
«Все футболисты хотели бы выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов или Кубок Англии. Я думаю, что большинство футболистов просто хотят выиграть несколько трофеев. Вы можете спросить Каспера Шмейхеля, что он чувствовал после победы в чемпионате Англии с «Лестером». Я думаю, что это было отличное чувство.
Сейчас у «Тоттенхэма» идёт хороший сезон. Да, я могу выиграть трофеи со «шпорами». Сейчас люди смотрят на нас как на кандидатов на титул, тогда как раньше нам приходилось бороться за место в четвёрке или даже в шестёрке. Нам предстоит много построить, чтобы стать претендентами на трофей, но мы на правильном пути», — цитирует Эриксена BT.
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