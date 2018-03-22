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В донской столице открылась регистрация на пробег «Ростовское кольцо»
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В донской столице открылась регистрация на пробег «Ростовское кольцо» 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
22 апреля в донской столице 40-й городской легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». Общая протяженность юбилейного маршрута — 40 километров. Дистанция проложена в один круг по нескольким районам города: Кировский и Ленинский (Центр), Ворошиловский и Октябрьский (Северный), Советский и Железнодорожный (Западный).
Планируется, что в мероприятии будут участвовать пять тысяч человек. Пробег — бесплатный для всех. В нем не будет победителей и побежденных. Как говорится, главное — участие.
Кстати, в этом году спортсменов будут кормить, также обеспечат питьевой водой и предоставят раздевалки.
— Старт и финиш — на Театральной площади. Начало в 9:00. Для участия необходима регистрация на сайте, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
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