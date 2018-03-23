Болгария с Поповым и Милановым проиграла Боснии и Герцеговине 

Сборная Болгарии уступила Боснии и Герцеговине в товарищеском матче — 0:1. За болгар сыграли защитник «Амкара» Петар Занев, полузащитник ЦСКА Георги Миланов, хавбек «Рубина» Ивелин Попов и полузащитник «Арсенала» Михаил Александров. За боснийцев на поле появился игрок «Динамо» Тони Шуньич.
В другой игре Норвегия разгромила Австралию — 4:1.
Товарищеские матчи
Болгария — Босния и Герцеговина — 0:1 (0:1)
Гол: Кодро, 20.
Болгария: Илиев, Занев (Неделев, 82), Бодуров, Божиков, Чорбаджийски (С. Попов, 75), И. Попов, Миланов (Райнов, 62), Александров, Костадинов, Чочев (Славчев, 62), Делев (Десподов, 62).
Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович (Шуньич, 90+2), Бичакчич, Колашинац, Мемишевич, Пьянич, Бешич (Цимирот, 84), Дульевич (Закарич, 69), Сарич (Медунянин, 46), Джеко (Превляк, 76), Кодро (Милошевич, 46).
Предупреждения: Чорбаджийски, 56. Райнов, 66.
Удаление: Райнов, 87.
Норвегия — Австралия — 4:1 (1:1)
Голы: Ирвайн, 19 (0:1). Камара, 36 (1:1). Региниуссен, 48 (2:1). Камара, 57 (3:1). Камара, 90+1 (4:1).
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Эльабделлауи, Айер, Мелинг, Хенриксен, Йохансен, М. Эль-Юнусси (Фоссум, 87), Мидтсье (Эдегор, 78), Камара, Йонсен.
Австралия: Райан, Райт (Шушняр, 52), Бехич, Дегенек, Миллиган, Единак (Луонго, 61), Муй, Ирвайн (Рогич, 61), Петратос (Крус, 74), Леки (Рукавица, 85), Наббут (Юрич, 67).
Предупреждение: Йохансен, 76.
Гамбия — ЦАР — 1:1 (0:0)