Алексей Яшин: «С реализацией лишнего у „Локомотива“ серьезные проблемы» 

Призер Олимпиад 1998 и 2002 годов в составе сборной России Алексей Яшин считает, что исход противостояния между СКА и «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка Гагарина зависит от того, как ярославцы сыграют в обороне и в большинстве. Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу питерцев.
— СКА намного сильнее, чем «Локомотив». Но во второй встрече ярославцы проявили характер, сыграли очень жестко, — цитируют "Известия" Яшина. — Армейцам не хватало пробивной мощи, которая у них обычно присутствует. Плюс не реализовали свои моменты. Но в сдвоенном выезде в Ярославль уже сыграли более собранно, что принесло результат, несмотря на то что «Локомотив» показал такую же жесткость и жажду борьбы, как во второй питерской игре. Теперь все зависит от того, как «железнодорожники» сыграют в пятом матче в обороне и большинстве. Последний компонент их в этой серии очень подводит — с реализацией лишнего у Ярославля серьезные проблемы.
Трансляция матча СКА — «Локомотив»