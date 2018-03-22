Маринато Гилерме: Фернандиньо спрашивал о Кокорине

— Не попав в заявку сборной России, вы посетили отель, где в Москве остановилась бразильская команда. Как прошла встреча с соотечественниками? — Замечательно. В нынешней сборной Бразилии есть ребята, с которыми я пересекался в молодежных командах. Поговорили о жизни, о семьях. Все они обзавелись женами, детьми. Рад был повидать Фернандиньо, за игрой которого за «Манчестер Сити» я не так давно наблюдал воочию, когда посещал Англию.

— Обсуждали предстоящий матч в «Лужниках»? — Немного. Бразильцы спрашивали мое мнение о сборной России. Я сказал, что команда у нас очень хорошая. Конечно, слабее, чем у них, но зато уже довольно опытная. В прошлом году мы провели много полезных матчей. На Кубке конфедераций, потом против Испании и Аргентины.

Так что я предупредил соотечественников: легкой прогулки не ждите.

— А они были в курсе серьезных кадровых потерь сборной России? — Знали, что травмировался Кокорин. Лучше всего информирован как раз Фернандиньо. Он ведь играл в «Шахтере» и по-прежнему следит за чемпионатами Украины и России.

Он спросил меня: «Как так получилось с Кокориным?» Я ответил, что Саша порвал «кресты» и теперь пропустит теперь чемпионат мира…

От себя добавлю: для сборной это серьезная потеря. Кокорин — форвард номер один в России. Но, к сожалению, в футболе такое случается. Ничего не поделаешь.

Полную версию интервью Гилерме читайте

здесь