Тренеров «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 10 000 рублей 

Двух тренеров ФК «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 5 000 рублей каждого за то, что те выбежали на поле, чтобы разобраться с возмутившим их решением судьи.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РФС, наказание Сергею Павлову и Сергею Жукову вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 21 марта на очередном заседании. Отметим, что тренеры команды допустили нарушение во время матча в Калининграде. В рамках 28 тура «Ротор-Волгоград» сражался с «Балтикой». Игра закончилась счетом 0:1 не в пользу наших футболистов.