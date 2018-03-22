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Тренеров «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 10 000 рублей
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Тренеров «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 10 000 рублей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Двух тренеров ФК «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 5 000 рублей каждого за то, что те выбежали на поле, чтобы разобраться с возмутившим их решением судьи.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РФС, наказание Сергею Павлову и Сергею Жукову вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 21 марта на очередном заседании. Отметим, что тренеры команды допустили нарушение во время матча в Калининграде. В рамках 28 тура «Ротор-Волгоград» сражался с «Балтикой». Игра закончилась счетом 0:1 не в пользу наших футболистов.
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