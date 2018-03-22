Тренеров «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 10 000 рублей

Двух тренеров ФК «Ротор-Волгоград» оштрафовали на 5 000 рублей каждого за то, что те выбежали на поле, чтобы разобраться с возмутившим их решением судьи.