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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Гиппенрейтер
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Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Гиппенрейтер 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Если вы интересуетесь детской психологией, то наверняка уже сдавали экзамены группе детских психологов, Людмиле Петрановской, Михаилу Лабковскому и даже Зигмунду Фрейду.
А сейчас «Летидор» приглашает вас на экзамен к Ю. Б. Гиппенрейтер!
Фото: Shutterstock.com, свободные интернет-источники
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