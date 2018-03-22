Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Гиппенрейтер

Если вы интересуетесь детской психологией, то наверняка уже сдавали экзамены группе детских психологов, Людмиле Петрановской , Михаилу Лабковскому и даже Зигмунду Фрейду

А сейчас «Летидор» приглашает вас на экзамен к Ю. Б. Гиппенрейтер!

Фото: Shutterstock.com, свободные интернет-источники

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