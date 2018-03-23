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Движение ограничат в Ростове-на-Дону из-за легкоатлетического пробега
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Движение ограничат в Ростове-на-Дону из-за легкоатлетического пробега 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Движение в донской столице из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо»., — сообщает городской департамент автодорог.
Напомним, пробег стартует в 9.00 на Театральной площади и пройдет по территории Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.
С полным маршрутом «Ростовского кольца», протяженность которого составит 40 км, а также со временем движения его участников по улицам города можно ознакомиться на сайте администрации донской столицы.
Ожидается, что легкоатлетический пробег соберет 5000 участников.
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