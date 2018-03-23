Движение ограничат в Ростове-на-Дону из-за легкоатлетического пробега

Движение в донской столице из-за легкоатлетического пробега «Ростовское кольцо»., — сообщает городской департамент автодорог.

Напомним, пробег стартует в 9.00 на Театральной площади и пройдет по территории Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.

С полным маршрутом «Ростовского кольца», протяженность которого составит 40 км, а также со временем движения его участников по улицам города можно ознакомиться на сайте администрации донской столицы.

Ожидается, что легкоатлетический пробег соберет 5000 участников.