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Городской легкоатлетический пробег пройдет в Ростове-на-Дону
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Городской легкоатлетический пробег пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
40-й городской легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» пройдет в донской столице 22 апреля.
Согласно информации из официальных источников, пробег стартует в 9.00 на Театральной площади и пройдет по территории Кировского, Ленинского, Ворошиловского, Октябрьского, Советского и Железнодорожного районов.
Протяженность маршрута составит 40 км,
Ожидается, что участниками забега станут 5000 человек.
Их обеспечат питанием и водой, а также предоставят раздевалки и камеры хранения.
Самый массовый отрезок маршрута пробега — первые 5 километров — будет организован в формате Fun Run. Бегущих поддержат музыкальные коллективы.
Желающие принять участие в пробеге должны зарегистрироваться на его сайте.
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