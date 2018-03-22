РФС: «Россия ещё не побеждала Бразилию дома, но когда-то всё случается впервые»

Представлен анонс спарринга сборной России против национальной команды Бразилии.

"История противостояния национальных сборных России (СССР) и Бразилии насчитывает 13 матчей. Латиноамериканцы побеждали 8 раз, россияне оказались сильнее дважды, еще три поединка завершились вничью. Общая разница забитых и пропущенных мячей 24-11 в пользу бразильцев.

Стоит добавить, что наша команда ни разу не побеждала бразильцев в родных стенах, но когда-нибудь все случается в первый раз. Ждем красивый футбол 23 марта!", — говорится в сообщении.

Встреча состоится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве, начало — 19:00 мск.