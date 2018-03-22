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Алексей Яшин: «В ФХР понимают, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается»
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Алексей Яшин: «В ФХР понимают, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Серебряный призер Олимпиады-1998 в составе сборной России Алексей Яшин считает, что национальной команде для закрепления успеха на Играх-2018 нужно успешно выступить на чемпионате мира в Дании. По мнению бывшего форварда, соперники постараются собрать на предстоящем мировом первенстве максимально сильные составы.
КХЛ ничего не поняла
— Как продолжить развитие нашего хоккея после первого за 26 лет олимпийского триумфа?
— Для начала надо сыграть на майском чемпионате мира в Дании, куда сборная поедет с тем же штабом, — цитируют "Известия" Яшина. — Нужно еще раз поздравить хоккеистов, тренеров и руководство Федерации хоккея России (ФХР) с выдающимся олимпийским успехом в Корее. Но думаю все, включая наше руководство, понимают, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается, и сейчас уже надо думать о будущем. Будет интересно посмотреть, как изменится состав сборной в Дании. Наверняка не все золотые медалисты туда поедут — не исключено, что мы прибегнем к услугам большого количества наших представителей в НХЛ.
— Для Канады, Швеции, Финляндии будет принципиально собрать максимальное количество людей из НХЛ ради реванша за неудачи на Олимпиаде?
— Я думаю, они бы стали собирать сильнейших независимо от результатов Олимпиады. По своему многолетнему опыту игры в НХЛ со звездами из этих стран заметил, что они не тратят много времени на разборы полетов после успехов и неудач на Играх. Они просто сразу же начинают готовиться к следующим соревнованиям. Думаю, из НХЛ в этом году на ЧМ приедет много хоккеистов. Но не из-за реваншистских настроений после Олимпиады, а просто ради победы на турнире. Точно так же канадцы, шведы и финны относились и к ЧМ-2014 в Минске, прошедшему сразу после успешной для них сочинской Олимпиады. Просто тогда обстоятельства сложились так, что не получилось собрать лучших, а России это удалось. Но бились за победу все. Поэтому я не согласен, когда кто-то принижает победу наших на том мировом первенстве из-за того, что у соперников были «не те» составы. Просто тогда наш менеджмент лучше сработал в ходе переговоров с лидерами из-за океана, а тренеры сумели выжать из них максимум. И сейчас составы команд на ЧМ будут скорее зависеть от конкретных индивидуальных обстоятельств. Например, если «Питтсбург» в предстоящем Кубке Стэнли вылетит рано, то наверняка в Данию приедет Сидни Кросби, как это было в 2015 году в Праге.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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