Маринато Гилерме: У «Локомотива» давно не было такого шанса на чемпионство 

— «Локомотив» из-за переноса матча 23-го тура подпустил к себе «Спартак» на расстояние в 5 очков. Правда, по потерянным у вас по-прежнему комфортные «+8». Ощущаете конкуренцию в борьбе за золото? — Конечно. И я бы не говорил только о «Спартаке». Есть еще ЦСКА, который тоже опасен. С другой стороны — все в наших руках. Мы ни от кого не зависим, просто нужно полностью концентрироваться на каждом следующем матче. У «Локомотива» давно не было такого шанса на чемпионство — и мы обязаны этот шанс реализовать.
— Вы за 11 лет в «Локомотиве» многих повидали. Чем Юрий Семин отличается? — Юрий Павлович не дает команде расслабиться. Никогда! На следующий день после победы он тут же просит выбросить результат из головы и думать о следующей игре. Классный мужик, волевой. И команде это передается. Уверенности перед заключительными турами сейчас точно больше, чем в 2014-м.
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