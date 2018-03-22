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Кожуховцы приняли участие в спортивных играх
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Кожуховцы приняли участие в спортивных играх 

Управа района Косино-Ухтомский 57 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Прошлая неделя в Косино-Ухтомском районе закончилась спортивным праздником. Его провели на трех площадках у школ района. Участники смогли показать свои способности в спорте.
Турнир по мини-футболу состоялся на территории общеобразовательного учреждения № 2031. Провел мероприятие педагог семейного центра «Радуга» Тимур Сайфетдинов. Желающих сыграть в эту игру было много. Участвовали ребята в возрасте от пяти до двенадцати лет. Играли все по очереди, а за время ожидания можно было еще сыграть в надувной аттракцион «кольцеброс».
Возле школы № 2036 (ул. Рудневка, 10) кожуховцы попробовали себя в лазертаге. Они учились поражать электронную мишень с помощью инфракрасного луча. Курировали этот процесс руководитель ВСК «Сокол» Эдуард Матвеев и руководитель Военно-спортивного клуба «Рысь».
Арсен Вартанян провел занятия по дартсу. Они прошли также у школы № 2036, только у другого корпуса (ул. Татьяны Макаровой, 2). В меткости тренировались и дети, и взрослые. Отметим, что организовали мероприятия сотрудники ГБУ «СДЦ „Триумф“.
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