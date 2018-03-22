Рой Эванс: «Ливерпулю» нужно выигрывать трофеи, чтобы удержать Салаха

«Мне нравится настрой Юргена Клоппа и его подход к делу. Похоже, что он сработался с футболистами. Мне нравится его игра. Я верю в атакующий футбол — при мне „Ливерпуль“ играл так же. Они как будто играют с улыбками на устах, это приятно смотреть.

Единственное, чего не хватает, чтобы быть успешными — начать выигрывать трофеи. Такое давление приходится выдерживать тренеру „Ливерпуля“ — ожидания от него очень большие.

Еще одна причина, по которой нам нужны трофеи — необходимость удержать Салаха. Мы всегда покупали лучших игроков, а не продавали. Конечно, времена изменились. Футболисты больше всего хотят играть за »Реал» , «Барселону», «ПСЖ», если у них есть возможность. Но, похоже, Салаху нравится играть в «Ливерпуле», — цитирует Эванса The Liverpool Echo.