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Рой Эванс: «Ливерпулю» нужно выигрывать трофеи, чтобы удержать Салаха
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Рой Эванс: «Ливерпулю» нужно выигрывать трофеи, чтобы удержать Салаха 

Советский спорт 56 минут назад
«Мне нравится настрой Юргена Клоппа и его подход к делу. Похоже, что он сработался с футболистами. Мне нравится его игра. Я верю в атакующий футбол — при мне „Ливерпуль“ играл так же. Они как будто играют с улыбками на устах, это приятно смотреть.
Единственное, чего не хватает, чтобы быть успешными — начать выигрывать трофеи. Такое давление приходится выдерживать тренеру „Ливерпуля“ — ожидания от него очень большие.
Еще одна причина, по которой нам нужны трофеи — необходимость удержать Салаха. Мы всегда покупали лучших игроков, а не продавали. Конечно, времена изменились. Футболисты больше всего хотят играть за »Реал», «Барселону», «ПСЖ», если у них есть возможность. Но, похоже, Салаху нравится играть в «Ливерпуле», — цитирует Эванса The Liverpool Echo.
В текущем сезоне 25-летний Мохаммед Салах провел 41 матч за «Ливерпуль» и забил 36 мячей при 12 голевых передачах.
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