Самые бесполезные боевые стили для реальной драки

Чем заниматься, чтобы было что показать недоброжелателям на темной улице? Бокс, борьба, карате? А может быть, что-то более экзотическое? Как ни странно, но последний вариант выбирает удручающе много людей. Липовые мастера обещают научить технике бесконтактного боя, которому не сможет противостоять никто — и люди в это верят так же, как в скорое укрепление рубля. Вот список из пяти наиболее бесполезных боевых искусств, применять которые в реальной драке мы вам категорически не советуем.

Вин Чунь

Китай

Да, Брюс Ли действительно занимался по этой системе и китайские мастера кунг-фу в самом деле могут надрать афедрон любому гопнику на вашем районе. Но такие успехи по силам только тем, кто посвятил изучению Вин Чунь почти всю свою жизнь. Для всех остальных использовать приемы этой дисциплины в реальных условиях — просто глупо.

Система

Россия

Ладно, перед вами — очередная попытка странных людей убедить себя и всех прочих в том, что победу можно одержать исключительно ментальными силами. Со стороны Система выглядит как недоделанная Крав Мага: в отличие от вполне реального израильского боевого искусства, это применять можно только на кошках.

Айкидо

Япония

Та же проблема, что и со всеми восточными видами единоборств. Айкидо требует применять только силу противника: умелый мастер сможет, конечно, использовать инерцию нападающего против него самого. Однако до уровня мастера доходят лишь те, кто начал заниматься в раннем возрасте и не бросил до возраста сознательного. Все остальные адепты айкидо покорно отдают мобильники даже несовершеннолетним адептам стиля Темной Подворотни.

Бесконтактный бой Диллмана

Каждый раз, когда инструктор выходит на бой за пределы родного додзе — результат одинаков. Трудно было бы ожидать чего-то другого от человека, призывающего своих учеников использовать чуть ли не силы джедая, чтобы победить противника.

Желтый бамбук

Боевое искусство прекрасного острова Бали. Его адепты используют психическую энергию, чтобы остановить противника. Собственно, парни из клана «Желтого бамбука» считают себя самыми настоящими колдунами — и не важно, что в реальной жизни их приемы совершенно не работают. Главное — верить. Не поленитесь посмотреть иллюстрирующее видео, оно, как минимум, поднимает настроение.