RT снял в панорамном формате социальный ролик в доме престарелых

Телеканал RT в социальном ролике в формате 360 градусов рассказал истории одиноких пенсионеров, оказавшихся в одном из домов престарелых в Подмосковье. Ролик, созданный совместно с благотворительным фондом «Старость в радость», призывает обратить внимание на положение одиноких пожилых людей. Вместе с героями — тремя жителями дома престарелых в подмосковном городе Лосино-Петровский — зрители переживают несколько историй из их непростой жизни. Больше всего пожилым людям не хватает общения с близкими.

«Иногда так грустно бывает, так хочется поговорить с дочерью, с внуками. Не знаю, чем я их обидела. Ради них работала, ради них здоровье потеряла. Спокойно спать ночью не могу. Просыпаюсь, мучаюсь. И всё вас жду и жду. А вы не собираетесь ко мне приехать», — говорит Антонина Семеновна Скрябина, проживающая в доме престарелых уже больше десяти лет.

«Людям трудно представить, насколько полным может быть одиночество. Кажется, что, если ты живешь в коллективе, например в доме престарелых, ты не один. Ролик телеканала RT позволяет почувствовать, что одиночество в толпе особенно тягостно. Но преодолеть его можно вниманием и любовью, и эта помощь под силу каждому», — сказала директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

При создании панорамного ролика RT использовал технологию пространственного звука spatial audio — зритель может определить направление звука и повернуться в соответствующую сторону.

В 2015 году RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. В ноябре 2016 года RT первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав уникальные кадры Земли, снятые в панорамном формате на борту МКС. В октябре 2017 RT представил в рамках «Космоса 360» SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом в открытом космосе. Библиотека собственного контента RT в формате 360 градусов насчитывает более 180 видео. Панорамные видео RT доступны на специальной странице в Facebook, в YouTube, а также в мобильном приложении RT360 ( Google Play, App Store и Oculus Store).

В формате 3D ролик можно посмотреть в специальных VR-очках.